Метеорный поток Урсиды с 17 по 26 декабря 2020 года в Новосибирске: где и когда наблюдать

Снегопады помешают наблюдению метеоров невооруженным глазом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зимний метеорный поток Урсиды с 17 по 26 декабря 2020 года в Новосибирске - красивое и редкое природное явление. Он порожден частицами кометы Туттля, которая каждые 13,5 лет оставляет после себя след вокруг Солнца.

— Этот поток происходит из созвездия Малой Медведицы. По осторожным прогнозам, нам следует ожидать до 10 метеоров в час. Однако были случаи, когда этот поток радовал обилием падающих звезд, можно было увидеть до 90 и даже до 120 метеоров в час, — рассказал КП-Новосибирск специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Пик метеорного потока Урсиды приходется на 22 декабря 2020 года, говорят астрономы. Оптимальное время для наблюдения максимума — ночь с 22 на 23 декабря.

— Около полуночи точка метеорного потока на небе будет располагаться ниже полярной звезды. В течении ночи поток будет обходить полярную звезду по кругу с восточной стороны, постепенно поднимаясь над горизонтом. Это несколько улучшит условия для наблюдения, — посоветовал астроном Олег Кашин.

Специалисты планетария советуют наблюдать метеорный поток за городом, на темном небе. Лучшие условия для наблюдения — ясное небо и отсутствие засветки от искусственных источников освещения, уверен Олег Кашин. Однако синопнтики предупреждают: облачность и снегопады могут помешать наблюдениям. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 22 декабря днем будет -21 градус, а ночью похолодает до -25 градусов и возможны снегопады.

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