Пьяный подросток протаранил две иномарки в Новосибирске: пострадала трехлетняя девочка

Девочка сейчас находится в больнице. Фото: городской отдел пропаганды ГИБДД.

Утром 13 декабря в Первомайском районе Новосибирска произошло тройное ДТП.

— 17-летний водитель «Фольксвагена», находясь в алкогольном опьянении, не справился с управлением. Он ехал по улице Первомайской со стороны улицы Пирогова, и у дома № 204 по улице Первомайской столкнулся с автомобилями «Рено» и «Киа», которые двигались во встречном направлении, — сообщили КП-Новосибирск в городском отделе пропаганды ГИБДД.

В результатеаварии трехлетняя пассажирка автомобиля «Киа» была доставлена в больницу с травмой головы.

На месте сейчас работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Один из водителей был пьяный. Фото: городской отдел пропаганды ГИБДД.

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