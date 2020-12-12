В Новосибирске сотрудники ДПС брали взятки за оформление фиктивных ДТП

Полицейских уличили в пособничестве преступникам. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске сотрудников МВД уличили в пособничестве преступникам – те инсценировали фиктивные ДТП, скрывая истинные причины поломок авто.

- Сотрудники ДПС выезжали на места так называемых подставных ДТП. Оформляли это все как официальные ДТП. А мошенники подавали сведения с официально оформленными протоколами ДПС в страховые компаний для получения выплат, - рассказал КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Новосибирской области Павел Илык.

Сотрудник прокуратуры описал, как действовала криминальная схема:

- Привозили машину битую на трассу, выставляли ее в нужное место и оформляли все протоколы, как будто было ДТП, хотя происшествие с машиной было раньше. Сотрудники были в курсе, но оформляли ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru