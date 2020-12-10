«Не захотел стоять на светофоре»: новосибирцев возмутил наглый маневр полицейского УАЗа, проехавшего по тротуару

Водители пожаловались на наглый маневр полицейского УАЗа. Фото: стоп-кадр

Новосибирцев возмутил маневр полицейского УАЗика на улице Большевистская. Инцидент произошел 9 декабря.

Автомобиль подъехал к светофору, который в это время показывал запрещающий сигнал. Полицейские не стали дожидаться, когда загорится зеленый свет, а объехали светофор по тротуару. Инцидент на дороге сняла камера видеорегистратора.

— Он объехал красный сигнал светофора по тротуару по пешеходному переходу, а также помешал грузовому автомобилю подняться. Поворотники и спецсигнал не включал. Очень наглое поведение со стороны полицейских, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию.

— По факту действий сотрудников полиции, изображенных на видео, в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка правомерности и обоснованности действий полицейских, — рассказали в ведомстве.

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