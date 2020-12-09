Фальшивый полицейский сбывал в Новосибирске поддельные купюры и наркотики

Гость Новосибирска сбывал фальшивые деньги, скрываясь под личиной полицейского. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Оперативники отдела экономической безопасности управления МВД Новосибирска 5 декабря при сбыте фальшивой пятитысячной купюры задержали 39-летнего жителя Подмосковья Максима Г. Гость нашего города «наводнял» Сибирь фальшивками и торговал наркотиками. Прикрывался предприимчивый мужчина удостоверением капитана полиции, которое при проверке оказалось ненастоящим.

— Задержанный признался, что приобрел поддельные купюры на интернет-сайте в Москве. При обыске фальшивки были изъяты. Также у гражданина были найдены контейнеры с порошкообразным веществом, предположительно наркотическим, которое он планировал сбыть в Новосибирске, — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Максим Г. в настоящее время помещен в изолятор. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды его преступных гастролей.

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