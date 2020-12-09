Снег подвел: новосибирцев, обкравших магазин, нашли по следам

Росгвардейцы нашли воров по следам на снегу. Фото: Росгвардия

Росгвардейцы оперативно задержали новосибирцев, обокравших торговый павильона улице Первомайская в Бердске. Сигнал на пульт дежурного поступил поздней ночью 8 декабря.

— Когда экипаж прибыл на место, то увидел, что рольставни взломаны, а входная дверь открыта настежь, — рассказали в Росгвардии. — Сотрудники осмотрели территорию у магазина и увидели следы на снегу. Они привели к одному из подъездов многоквартирного дома рядом.

Внутри, на лестничной клетке, находились двое мужчин. Молодые люди вели себя подозрительно, на вопросы сотрудников отвечали спутанно. В руках у них были монтировка, отвертка и пассатижи. А в карманах росгвардейцы нашли сигареты и шоколадки. Позже выяснилось, что это они украли из магазина.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru