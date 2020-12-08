Настойчивая сибирячка через суд заставила бывшего мужа жить с ней

Приставы заставили сибиряка впустить обратно в дом бывшую жену. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Бердска решил после развода с женой обрубить все связи с ней и ... не впустил женщину в их общий двухэтажный дом. Женщина несколько раз попытала удачу попасть внутрь, но, увы, бывший стоял на своем: с глаз долой из сердца вон. Тогда женщина обратилась в суд, который обязал экс-супруга отпереть ей дверь.

— Двухэтажный дом супруги купили, когда еще были в браке. Женщина обратилась в суд, который принял решение в ее пользу. Судебные приставы поговорили с бывшим мужем и вселили его бывшую супругу, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Напомним, несколько лет назад в Новосибирске произошла подобная ситуация. Муж также отказался после развода пускать бывшую в квартиру. Суд встал на сторону женщины и супругам пришлось делить жилплощадь между собой.

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