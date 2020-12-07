Штраф за срубленную елку в Новосибирске в декабре 2020 года: сколько придется платить нарушителям

Нарушителей обяжут выплатить штраф максимум в полмиллиона рублей. Фото: Даба ДАБАЕВ

Стало известно, какой будет штраф за срубленную елку в Новосибирске в декабре 2020 года. Правительство региона предупредила, что тех, кто захочет достать себе новогоднее дерево нелегально, ждут серьезные последствия.

— Нарушителям грозит административный штраф до 500 тысяч рублей либо уголовная ответственность, от штрафа от 100 тысяч рублей до лишения свободы на 7 лет, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Новосибирской области запрещается рубить хвойные деревья диаметром ствола 12 сантиметров и высотой от 12 сантиметров до 1,3 метра. Штраф за обыкновенную сосну — от 574 до 2152 рублей, за ель и пихту — от 414 руб. до 1740 рублей за штуку.

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