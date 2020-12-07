В мэрии объяснили, почему заболели семь детей в новосибирской гимназии № 13

В мэрии заявили, что школьникам стало плохо не из-за отравления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии сообщили результаты проверки новосибирской гимназии № 13, в которой стало плохо 7 школьникам. Начальник отдела контроля организации питания департамента образования мэрии Новосибирска Роман Попов заявил, что дети не отравились, а могли подхватить другую инфекцию.

— Родители пожаловались, что у их детей наблюдается тошнота, жидкий стул, повышенная температура. Комиссия провела проверку с поварами и пищеблоками, сообщила в Роспотребнадзор. Семь детей обратились в больницу — во всех случаях врачи ставили диагноз «ротавирусная инфекция». Это может быть симптом ОРВИ или другой инфекции. Однако главный врач отметил, что экстренного оповещения в Роспотребнадзор не было. Мы взяли ситуацию под контроль, провели дезинфекцию в полном объеме. В воскресенье всех поваров вызвали для сдачи анализов. Сегодня утром все анализы пришли отрицательные, и Роспотребнадзор разрешил работу пищеблока. Об отравлении речи не идет, никаких доказательств, даже косвенных, нет, — сообщил Роман Попов в эфире радио «Городская волна».

Напомним, плохо себя почувствовали ученики младших классов, после того, как поели в столовой. Родители школьников к столовой претензий не высказали.

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