«Единая Россия» выступила в защиту ведущих цифровых вузов страны

Фото: er.ru

По инициативе депутатов фракции «Единой России» этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, которое прошло 7 декабря.

Ранее стало известно, что Россвязь хочет преобразовать Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в филиалы Московского технического университета связи и информатики. Таким образом, по мнению депутатов, региональные вузы фактически потеряют свою самостоятельность - в дипломах выпускников будет указано, что они учились в филиалах столичного университета.

Инициатива агентства встретила резкое сопротивление научного сообщества в регионах.

В защиту вузов выступили депутаты «Единой России» в Госдуме Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Максим Кудрявцев.

- Превращение вузов в филиалы - это, в первую очередь, сокращение профессорско-преподавательского состава и студентов. При этом численность их сегодня высока - в СПбГУТ учатся свыше 13 тысяч человек, в ПГУТИ и СибГУТИ - более 6,5 тысяч. Каждый из вузов имеет многолетнюю историю. Комитет обращается к курирующему вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву с убедительной просьбой прекратить дальнейшую проработку вопроса реорганизации отраслевых вузов, признав ее нецелесообразной и несостоятельной, - сказал Александр Хинштейн.

Он отметил, что «Единая Россия», профильный комитет Госдумы считают недопустимыми такие подходы, когда столь значимые решения, которые затрагивают интересы всей отрасли, судьбы тысяч людей, рассматриваются «келейно, без подключения общественности, профессионального обсуждения, втайне от парламента».

- Мы убеждены, что в условиях всестороннего развития цифровых и информационных технологий профильные вузы нужно не сокращать, а напротив - увеличивать их число и объемы подготовки кадров, необходимых для отрасли, - резюмировал Александр Хинштейн.