Прокуратура проверит новосибирскую школу, где ученики пожаловались на отравление: им понадобилась помощь врачей

Прокуратура проверит школу, где отравились дети.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 7 декабря, стало известно о том, что прокуратура Новосибирской области проверит гимназию №13. Как сообщили родители, там отравились ученики начальных классов.
— Проверка установит исполнение законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации питания, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, восемь школьников обратились в больницу с симптомами отравления. Как сообщили в региональном министерстве образования, причины произошедшего пока точно не установлены. Комиссия от департамента образования никаких нарушений не обнаружила. Свою проверку проводит и Роспотребнадзор — они установят качество продуктов и проведут необходимые экспертизы.
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