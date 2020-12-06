«Били руками и ногами»: в Новосибирске подростки избили и похитили женщину-таксиста вместе с ее иномаркой

На эту машину сибирячки и позарилась пьяная компания. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Все произошло ночью 4 декабря: именно тогда четверо парней из Первомайского района, трое из которых - несовершеннолетние, напали на женщину-таксиста у продуктового магазина на улице Одоевского.

- Сибирячка подъехала к магазину около трех часов ночи, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. - Когда она вышла на улицу, то нее напали 23-летний новосибирец вместе с тремя подростками, одному из которых - 16 лет, двум другим - 15 лет. По их версии, хотели угнать ее машину, чтобы покататься.

Пьяная компания стала избивать женщину: ударили не менее 20 раз, били руками и ногами. А потом заставили перепуганную сибирячку сесть в ее «Honda Fit» и уехали вместе с ней. В это время продавец вызвала полицию.

Примерно через час правоохранители нашли автомобиль сибирячки на улице Твардовского. Парень, который был за рулем угнанной иномарки, увидел машину полицейских и попытался скрыться, но не тут-то было.

- Водитель угнанного автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину в районе дома №40 по улице Пихтовой и был вынужден остановиться, - продолжают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Внутри машины находилась пострадавшая женщина, которой врачи оказали всю необходимую помощь, и пьяная компания. Всех четырех пьяных парней отправили под арест.

- Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), - пояснила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

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