«Снял штаны и схватился за то самое»: эксгибиционист в черной балаклаве преследовал девушек в Новосибирске

Полиция ищет нарушителя. Фото: Виктория МИНАЕВА

В субботу, 5 декабря, двух девушек в новосибирском академгородке перепугад эксгибиционист. О случившемся они рассказали в группе «На хвосте».

- Около половины девятого мы с подругой шли через лес в Верхней зоне Академгородка. Нас догнал мужчина, возраст понять было сложно. Одет он был во все черное – черная куртка, черные штаны, снял штаны, – сообщает очевидица в группе «На хвосте».

Девушки бросились бежать по направлению к Морскому проспекту, туда, где было светло.

- Сначала мы подумали, что все закончилось, а потом снова его увидели. Мы смогли разглядеть, что на лице у него балаклава. Этот тип странно ходил, будто что-то искал, а потом заметил нас. Он тут же развернулся, снял штаны и схватился за то самое, – описывает сибирячка дальнейшие события.

Перепуганные девушки уже написали заявление в полицию.

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