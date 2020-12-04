Погода в Новосибирске на выходные 5 и 6 декабря: что обещают синоптики

Синоптики прогнозируют довольно низкую температуру воздуха. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на выходные 5 и 6 декабря обещает быть ясной и ветреной. Синоптики прогнозируют довольно низкую температуру воздуха.

— В субботу и в воскресенье сибиряков ожидает небольшая облачность, температура воздуха составит -13 …-15 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 2-7 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков, однако ночью местами возможен небольшой снег. На дорогах также возможна небольшая гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно прогнозам сервиса Яндекс.Погода, в субботу в Новосибирске будет ясно, а в воскресенье — пасмурно. Температура воздуха составит -15…-16 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 768-769 миллиметров ртутного столба.

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