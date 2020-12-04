Волонтеры сети «Магнит» в Новосибирской области организовали акцию «Добро на районе»

Фото: компания «Магнит».

Для этого было создано волонтерское движение внутри компании «Магнит» и в рамках первой акции «Добро на районе» в Новосибирске были собраны необходимые вещи для маленьких пациентов с редкими и тяжелыми заболеваниями

Через представителей благотворительного фонда «Защити жизнь» в Новосибирске добровольцы накануне Дня волонтера передали в медицинские учреждения пелёнки, подгузники, постельное белье с мультяшными персонажами, развивающие книжки, красивую многоразовую посуду. Дети проводят в клиниках по несколько недель, а иногда и месяцев, поэтому, считают в «Магните», любая помощь со стороны может сделать их жизнь чуть лучше.

Фото: компания «Магнит».

В течение всего этого года добровольцы «Магнита», среди которых как продавцы магазинов, так и офисные сотрудники, участвовали в сборе и доставке продуктовых наборов для пенсионеров в период пандемии, добровольческих акциях в Год памяти и славы, организовывали «Тележку добра» в торговых точках. Постепенно разовые инициативы привели к созданию единого волонтерского движения.

- Как крупная федеральная сеть мы постоянно оказываем помощь различным государственным и общественным организациям. Но среди сотрудников есть искренняя потребность и большой потенциал совершать благие дела своими силами в таких направлениях как оказание помощи детским домам, одиноким пенсионерам, приютам для животных, эковолонтерство. Мы только начинаем развивать наше волонтёрское движение, но уже десятки сотрудников добровольно оказывают помощь тем, кто нуждается», - прокомментировала директор Сибирского округа розничной сети «Магнит» Алена Рыбалко.