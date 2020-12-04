Сибирячка снесла светофор и застряла в машине: ей понадобилась помощь спасателей

Иномарка снесла светофор в Академгородке. Фото: стоп-кадр

В Советском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Золотодолинская и Морской проспект автомобиль марки «Мазда Примаси» врезался в опору освещения, а также повалил светофор. Женщина, сидевшая за рулем, оказалась заблокирована в салоне. Ей понадобилась помощь спасателей. После того как 33-летнюю женщину достали из машины ее передали врачам «скорой». С травмами она была госпитализирована в больницу.

— Это произошло вечером 3 декабря. Спасатели с помощью бензоинструмента спилили накренившийся столб освещения и уложили его на асфальт. Пожарные обеспечили противопожарную безопасность автомобиля, — рассказали в МАСС.

Автомобилистам напомнили о правилах безопасности. Кроме того, синоптики предупредили о гололеде на дорогах города.

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