«Он не слезает с куртки хозяина»: новосибирцы ищут новый дом псу, которого коронавирус оставил «сиротой»

Мишка почти не слезает с куртки своего любимого хозяина. Фото: Марина Подопригора

Неравнодушные новосибирцы ищут новый дом для пса по кличке Мишка, чьи хозяева умерли от коронавируса. Родственники скончавшихся сибиряков хотели усыпить питомца, но за него вступились соседи пожилой пары.

— Этому псу 9 лет, он всю жизнь прожил со своими хозяевами — пожилой парой. Они его очень любили, всегда долго с ним гуляли, бывало, по нескольку часов. А недавно они оба заразились коронавирусом, и так случилось, что сначала скончался муж, а через некоторое время и жена. Собака осталась одна в пустой квартире. Родственникам той пары пес не нужен — они его хотели усыпить. Но вступились соседи, которые Мишку и его покойных хозяев хорошо знали. Они сейчас его кормят, гуляют с ним. Но вот забрать собаку к себе ни у кого возможности нет. Сам Мишка одиночество переносит очень плохо. Практически не слезает с куртки своего хозяина — как будто ждет, что он вернется. Да и похудел он немного, когда с ним вдруг стали меньше времени проводить. Ведь сам по себе пес очень ласковый, добрый, общительный. И покладистый, надо отметить. Слушается хорошо, — рассказала КП-Новосибирск Марина Подопригора, занимающаяся устройством пса.

Мишка - очень добрый и ласковый пес. Фото: Марина Подопригора

Пока Мишка живет в своей старой квартире, но соседи не уверены, что родственники его хозяев позволят ему находиться там еще долгое время. И уже начинают активно подыскивать ему новый дом.

Если у вас есть желание стать хозяевами для этого «осиротившего» пса, вы можете связаться с Мариной по номеру телефона 8-952-921-86-64.

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