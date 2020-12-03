В Новосибирске коронавирусом заболели 186 человек за сутки

За сутки коронавирус обнаружили еще у 186 пациентов. Фото: КП

В четверг, 3 декабря, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили еще у 186 человек, при этом выздоровели 154 пациента, умерли 8 человек.На данный момент в реанимации находятся 190 человек, из них самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 49 пациентов.

— С начала вспышки коронавирус диагностировали у 23232 человек, в том числе у 1444 детей, выздоровели 18907 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца, до марта 2021 года. Ранее сообщалось, что он будет действовать до конца года.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что эксперты объяснили, почему за месяц в новосибирских больницах покончили с собой пять пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Палата невозврата: почему за месяц в новосибирских больницах покончили с собой пять пациентов и причем тут ковид-галлюцинации.

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в череде трагических случаев вместе с экспертами — вирусологом и психологом. (подробнее)