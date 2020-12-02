В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадала женщина и ребенок

В Новосибирске столкнулись две иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске столкнулись две иномарки. Пострадали женщина и ребенок. Авария произошла Ленинском районе города.

— Сегодня, около четырех часов дня в Ленинском районе, 49-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» ехал со стороны дома 11/1 по улице Хилокская, в сторону улицы Толмачевская, поворачивая налево на улице Хилокская. Напротив дома №1\3 на улице Хилокская он столкнулся с автомобилем «Ниссан Скайлайн», ехавшим по улице Хилокская со стороны улицы Троллейная, в сторону улицы Петухова. За рулем машины был 37-летний водитель, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Пострадали женщина и ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В аварии пострадала женщина: доставили в больницу с различными травмами. Медицинская помощь также потребовалась 9-летней девочке. Обе пострадавшие были пассажирками «Ниссана».

На месте аварии работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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