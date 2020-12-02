Камеры видеофиксации в Новосибирске: в ГИБДД рассказали, сколько их

Работа стационарных камер автоматической фиксации нарушений ПДД на трассе. Дорожный знак ограничения скорости до 90 км/ч и фиксации нарушений скоростного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» — Новосибирск» начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук рассказал про камеры видеофиксации в Новосибирске

— Всего их у нас 190. Из них стационарно установлены 93, еще 84 — передвижных. Кроме того, мы используем 13 мобильных комплексов: они оборудованы на автомобилях с выдвижной стойкой и используются на дорогах которые требуют оперативного вмешательства в обеспечении безопасности дорожного движения, — отметил КП Андрей Маерчук.

Глава областного ГИБДД пояснил, какие нарушения фиксируют видеокамеры:

— Во-первых, фиксируют нарушения скоростного режима. Далее есть комплексы, которые фиксируют нарушения правил проездов железнодорожных переездов, перекрестков, на красный свет светофора, остановка или стоянка перед стоп-линией. Фиксируется также езда по выделенной полосе для маршрутно-транспортных средств, нарушения правил проезда пешеходных переходов и движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, — сообщил Андрей Николаевич.