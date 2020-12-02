В ГИБДД рассказали, сколько машин у новосибирцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эфире радио «Комсомольская Правда» — Новосибирск» начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Маерчук назвал точное число автомобилей в регионе.

— На 1 января 2020 было зарегистрировано 1 миллион 164 тысячи 125 транспортных средств. Из них легковых — 939 тысяч 504, грузовых 118 тысяч, автобусов 11 тысяч 900 и 41,5 тысяч мототранспорта. За 11 месяцев этого года у нас увеличилось практически автомобилей на 11 тысяч. Образно, каждый месяц у нас в регионе добавляется по тысячи авто каждый месяц, — рассказал Андрей Маерчук.В ГИБДД назвали самые аварийные перекрестки Новосибирска.

Напомним, также в прямом эфире глава областного ГИБДД отметил, что больше всего ДТП в Новосибирске происходит на пересечении Красного Проспекта с улицей Георгием Колонды.