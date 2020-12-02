В Новосибирске закрыли три инфекционных госпиталя, где лечили больных коронавирусом

Три больницы перестанут принимать больных коронавирусом. Фото: КП

К основному профилю работу вернутся ранее перепрофилированные под инфекционные госпитали больницы.

Уже прекратила прием пациентов с коронавирусом больница №19. С 7 декабря перестанут принимать инфекционных пациентов роддом № 2 и гинекологическая больница № 2.

Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Кроме того, перинатальный центр, который сдали досрочно, не будут перепрофилировать под инфекционный госпитали, как планировали.

Напомним, режим повышенной готовности продлили еще на три месяца — до конца марта 2021 года. По официальным данным коронавирус обнаружили более чем у 23 тысяч жителей региона. Умерли 756 пациентов инфекционных госпиталей. В основном это пожилые люди.

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