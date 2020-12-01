Пожар на улице Рабочая в Новосибирске 1 декабря 2020 года: погиб мужчина

Пожар на улице Рабочая в Новосибирске 1 декабря 2020 года случился вечером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар на улице Рабочая в Новосибирске 1 декабря 2020 года случился вечером. Там загорелся частный дом из бруса.

— Сообщение о возгорании в частном доме поступило в 19:21, когда первые пожарно-спасательные расчеты прибыли на место, из окон шел черный дым. Открытое горение удалось ликвидировать за 21 минуту, это не позволило огню распространиться на большую площадь. Чтобы попасть в дом, спасателям пришлось вскрывать двери. Внутри здания была высокая температура и очень много дыма. В одной из комнат специалисты газодымозащитной службы нашли мужчину без сознания — его передали бригаде скорой помощи. В доме горели домашние вещи на площади 5 квадратных километров, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Позже стало известно, что пострадавший в пожаре мужчина погиб, его смерть констатировали медики. Причины пожара будут установлены позже дознавателями МЧС. На место произошедшего прибудут также следователи.

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