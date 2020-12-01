Министр образования рассказал, когда в новосибирских школах закончится дистанционное обучение

Рассказываем, когда в новосибирских школах закончится дистанционное обучение. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Рассказываем, когда в новосибирских школах закончится дистанционное обучение. Как пояснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, планируется, что третью четверть школьники должны будут начать в очном режиме. Однако на окончательное принятие этого решения будет влиять эпидобстановка в регионе.

— Обучение в третьей четверти мы планируем начать в очном режиме. Но могу сразу сказать, что отталкиваться мы будем от реальной эпидемиологической ситуация, которая сложится к тому моменту. Но если исходить из сегодняшней ситуации, то есть надежда все же вернуть в школы всех детей, — пояснил на брифинге с журналистами 1 декабря Сергей Федорчук.

Прокомментировал министр и вопрос о возможном продлении новогодних каникул для новосибирских школьников. По его словам, сейчас такая мера не рассматривается, поэтому ожидается, что они пройдут в ранее согласованные даты. Напомним, в большинстве школ региона сейчас очно продолжают учиться 1-5 и 11 классов, 6-10 классы учатся в дистанционном формате. В малокомплектных и специальных коррекционных школах обучение ведется в штатном режиме, с соблюдением всех норм и правил, установленных Роспотребнадзором.

Вопрос о возвращении к очному обучению учеников девятого класса, которым также предстоит сдавать государственные экзамены, по словам министра, будет решен позже, на заседании оперштаба. Пока что девятиклассники также продолжают учиться дистанционно.

Сейчас в школах Новосибирской области 191 заболевший коронавирусом — 96 детей и 95 взрослых. В дошкольных организациях 113 заболевших — 30 детей и 83 взрослых. Всего на больничном, не только с ковидом, находятся 3 121 педагогов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru