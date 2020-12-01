У него же лапки: бродячий енот поселился на чердаке у новосибирца и ест с рук

Енот не против полакомиться угощениями. Фото: Кадр из видео

Новосибирец пытается найти хозяев енота, который уже несколько месяцев приходит ночевать к нему на чердак. О таком необычном госте мужчина рассказал в соцсетях.

— По частному сектору Дзержинского района бегает енот. Периодически ночует у нас на чердаке. На еноте ошейник. Видно, что ручной, так как берет еду с рук. На улице живет уже несколько месяцев, — написал сибиряк в группе Вконтакте «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск».

В комментариях под постом многие сибиряки побеспокоились о том, чтобы зверек не замерз холодными сибирскими ночами. А некоторые посоветовали мужчине обратиться за помощью в городской зоопарк:

— Позвоните в зоопарк, может, они приедут его заберут.

— Как бы он не замерз в такой мороз.

— Енотик просто прелесть, — пишут люди.

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