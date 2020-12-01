«Одолели, чего вам бояться»: новосибирец без маски поскандалил с возмутившимися пассажирами автобуса

Новосибирец с маской на подбородке возмутился, когда ему сделали замечание. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Во вторник, 1 декабря, в автобусе №3 между пассажирами произошел конфликт. Причиной стало то, что мужчина спустил защитную маску на подбородок. Замечание ему сделали пенсионеры.

— Мужчина, поправьте маску. Вы же дышите на нас. Многие так тяжело болеют, — обратилась к новосибирцу женщина.

Просьбой сибирячки мужчина был недоволен.

— Достали уже! Чего вам бояться, вы же сами в маске сидите, значит защищены. Вам лишь бы поскандалить, — ответил мужчина. — Вон дедушка тоже без маски, сделайте и ему замечание тогда.

В итоге новосибирец натянул маску на нос, хоть и остался этим недоволен.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить до конца марта 2021 года. В этот период времени новосибирцы обязаны выполнять санитарные правила безопасности: в общественных местах носить маски и держать социальную дистанцию в полтора метра.

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