В Новосибирске коронавирусом заболели 177 человек за сутки

В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели еще 177 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во вторник, 1 декабря, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили еще у 177 человек, при этом выздоровели 166 пациентов, умерли 7 человек.

На данный момент в реанимации находятся 189 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 46 пациентов.

— С начала вспышки коронавирус диагностировали у 22864 человек, в том числу у 1433 ребенка, выздоровели 18574 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца, до марта 2021 года. Ранее сообщалось, что он будет действовать до конца года.

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