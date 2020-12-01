В Новосибирске от коронавируса умерли семь человек за сутки: что о них известно

От коронавируса умерли еще 7 пациентов. Фото: КП

Во вторник, 1 декабря, стало известно о том, что еще 7 пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это двое мужчин в возрасте 65 лет и 73 года, женщины в возрасте 50 лет, 56 лет, 63 года, 67 лет, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 750 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

На данный момент в реанимации находятся 189 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 46 пациентов.

За сутки коронавирус обнаружили у 177 человек, выздоровели 166 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 22864 человек, в том числу у 1433 ребенка, выздоровели 18574 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца, до марта 2021 года. Ранее сообщалось, что он будет действовать до конца года.

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