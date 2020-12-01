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Общество

Бывший мэр Бердска Илья Потапов вышел из тюрьмы досрочно

Реальный срок ему заменили исправительными работами
Александра СУДАРЬ
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Бывшего мэра Бердска выпустили из колонии.

Бывшего мэра Бердска выпустили из колонии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районном суде смягчили наказание бывшему мэру Бердска Илье Потапову, осужденному за взятку. В ГУФСИН ходатайство поддержали.

— Потапову заменена неотбытая часть наказания на исправительные работы сроком 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 20% в доход государства, — говорится в сообщении суда.

Ему необходимо выплатить штраф, кроме того Потапову два года запрещено занимать государственные должности на госслужбе в органах госвласти и местного самоуправления.

Постановление суда в настоящее время не вступило в законную силу.

Напомним, в 2015 году Илью Потапова суд приговорил к 10 годам заключения в ИК-18. А также назначил штраф в размере 490 миллионов рублей. В СИЗО бывший мэр находился с 2013 года, этот срок также был засчитан. В заключении Илья Потапов провел около 7 лет.

По данным следствия, Илья Потапов давно вымогал деньги у депутата Александра Илющенко. Требовал 5 миллионов рублей за предоставление ему земли на берегу Бердского залива. Народный избранник обратился в полицию. Там попросили подыграть мэру и согласиться на все условия. Сделка состоялась под прицелом видеокамер и присмотром ОМОНа.

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