Бывший мэр Бердска Илья Потапов вышел из тюрьмы досрочно

Бывшего мэра Бердска выпустили из колонии.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Октябрьском районном суде смягчили наказание бывшему мэру Бердска Илье Потапову, осужденному за взятку. В ГУФСИН ходатайство поддержали.
— Потапову заменена неотбытая часть наказания на исправительные работы сроком 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 20% в доход государства, — говорится в сообщении суда.
Ему необходимо выплатить штраф, кроме того Потапову два года запрещено занимать государственные должности на госслужбе в органах госвласти и местного самоуправления.
Постановление суда в настоящее время не вступило в законную силу.
Напомним, в 2015 году Илью Потапова суд приговорил к 10 годам заключения в ИК-18. А также назначил штраф в размере 490 миллионов рублей. В СИЗО бывший мэр находился с 2013 года, этот срок также был засчитан. В заключении Илья Потапов провел около 7 лет.
По данным следствия, Илья Потапов давно вымогал деньги у депутата Александра Илющенко. Требовал 5 миллионов рублей за предоставление ему земли на берегу Бердского залива. Народный избранник обратился в полицию. Там попросили подыграть мэру и согласиться на все условия. Сделка состоялась под прицелом видеокамер и присмотром ОМОНа.
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