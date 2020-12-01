«Достал отвертку и дубинку и начал наказывать»: водитель маршрутки устроил казнь водителю «Хонды» за ДТП

После избиения на площади Кирова сибирячка обратилась в полицию. Фото: КП

В Кировском районе Новосибирска водитель маршрутки №29 и его пассажир избили 35-летнего мужчину и его 61-летнюю маму. Конфликт между мужчинами произошел после ДТП. Это произошло 30 ноября около 16.00 на площади Кирова. Об этом КП-Новосибирск рассказала сестра пострадавшего новосибирца.

— Маршрутка въехала в прицеп «Хонды Аккорд» на площади Кирова. После словесной перепалки водитель маршрутки взял отвертку и начал нападать на брата. Мама пыталась их разнять. В этот момент пассажир «Газели», по всей видимости знакомый водителя, выскочил с дубинкой. Они оба били брата. Он потерял сознание. Но мужчины из «Газели» продолжали избивать его по голове. Маме тоже досталось. Она умоляла не трогать сына. Мимо ехали аварийные комиссары. Они остановились и прекратили избиение. Мужчины с места скрылись. Брату вызвали «скорую» и отвезли в больницу. Там его прооперировали, — рассказала сестра пострадавшего Диана.

По словам сибирячки, маму осмотрели врачи и отпустили. Женщина обратилась в полицию.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже.

Сейчас семья пострадавшего новосибирца ищет очевидцев неприятного инцидента, а также видео с регистраторов. Они просят обратиться по телефону 8 — 951 — 381 — 13 — 60.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru