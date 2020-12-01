«Тебе никто не поможет, ползи по полу»: новосибирцы сняли на видео, как соседи спасались из горящей квартиры

Пожар произошел на 15 этаже. Фото: стоп-кадр

В ночь с понедельника на вторник, 1 декабря, в высотке на улице Одоевского произошел страшный пожар. На 15 этаж загорелась квартира. Пламя вырывалось из огня, а подъезд в считанные секунды наполнился едким дымом. Внутри квартиры были люди. Они боялись выйти из своего жилища. Соседи начали кричать, чтобы они скорее выходили и советовали, как это безопасно сделать. Это попало на видео.

— Вам никто не поможет, скорее, ползите по полу, ползите! — кричали они.

Люди осторожно пошли на голос соседей и смогли выбраться из западни.

— Наташа, что у вас там случилось, — спросили соседи у хозяйки квартиры.

— Да, кто-то спичку кинул на постель или зажигалку, — ответила женщина.

По предварительной информации, из людей на пожаре никто не пострадал. На помощь вовремя подоспели спасатели.

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