В Новосибирске изъяли из продажи незарегистрированные экспресс-тесты на коронавирус

В Новосибирске из продажи были изъяты партии экспресс-тестов на коронавирус. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске из продажи были изъяты партии экспресс-тестов на коронавирус австрийского производства. На этом настоял региональный Росздравнадзор: выяснилось, что тест-системы не были зарегистрированы на территории страны, а потому могут быть опасны для здоровья потребителей.

— В ходе проверки выяснилось, что эти медицинские изделия в количестве 1900 комплектов, поставленные медикам в апреле-мае, новосибирцы купили у московской компании за 1,542 миллионов рублей. Два комплекта Росздравнадзор отправил на экспертизу и получил отрицательное заключение, после чего руководитель Росздравнадзора России Алла Самойлова сообщила об этом в письме руководителям региональных органов здравоохранения и участникам рынка медицинских изделий, — сообщает издание «Новая Сибирь».

На время исследования новосибирский поставщик должен был изъять тесты из обращения и переместить в карантинную зону до получения результатов, проконтролировать соблюдение требований законодательства и привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших нарушения. Также поставщик должен был сделать все необходимое, чтобы исправить причины этих нарушений. Именно с последним пунктом и возникли сложности — эти требования компания посчитала незаконными.

Точку в этом деле поставил Арбитражный суд Новосибирской области, встав на сторону Росздравнадзора. Пока что продажа тестов временно приостановлена, пока компания-поставщик не получит регистрацию в Минздраве.

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