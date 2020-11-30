Попал прямо в грудь: сибиряк случайно застрелил друга на ночной охоте

Под Новосибирском мужчина случайно застрелил друга во время охоты на диких животных. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Под Новосибирском мужчина случайно застрелил друга во время охоты на диких животных. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ. Сейчас делом занимаются следователи.

— По данным следствия, ночью 27 ноября, трое мужчин пошли охотиться на раненых диких животных в охотничьих угодьях Венгеровского района Новосибирской области. Чтобы выгнать животных из леса, один из охотников — 51-летний мужчина — начал стрелять. При этом, он не позаботился заранее о том, чтобы обеспечить безопасность своих спутников, как того требуют правила ведения охоты, и выстрелил из своего карабина «Вепрь КМ» туда, где находился другой 55-летний мужчина. Его ранило в грудь, через некоторое время пострадавший скончался, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следователи Чановского межрайонного следственного отдела уже назначили проведение судебно-медицинских экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

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