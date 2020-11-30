Погода в Новосибирске на 30 ноября 2020 года: синоптики предупредили о тумане

В Новосибирске будет утман и дымка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 30 ноября 2020 года: будет морозно, но без ветра и снега. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -12 до -14 градусов, переменный ветер — 2-7 метров в секунду. Существенных осадков не будет, местами изморозь и гололед на дорогах. Синоптики предупредили о плохой видимости. Будет туман и дымка. Днем ожидается температура -7 — -9 градусов и также без осадков. Будет наблюдаться переменная облачность. По области будет чуть холоднее: до -12 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -11 градусов, днем — -8 градусов, а вечером похолодает до -10 градусов.

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