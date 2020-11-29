В центре Новосибирска столкнулись три автомобиля: пострадала женщина

В результате аварии пострадала женщина. Фото: предоставлено ГИБДД по г. Новосибирску.
В воскресенье, 29 ноября, два седана и один минивэн перегородили перекресток Красного проспекта и улицы Писарева в Новосибирске.
— Там столкнулись Toyota Town Ace, Toyota Camry и Volkswagen Passat, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по Новосибирску. — На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия.
В ведомстве отметили, что медицинская помощь потребовалась только пассажирке Тойоты «Камри». Женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга: сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
Очевидцы рассказали, что автомобили очень долго стояли на проезжей части и вид у них был «совсем разбитый».
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