«Подстригли и посадили на диету»: сибирячка спасла кошку-толстушку из-под завалов рухнувшего дома

Грумер сделал из Симы красотку. Фото: Анна Захарова.

В Заельцовском районе Новосибирска после обрушения частного дома пенсионера из-под завалов достали семь кошек. Родственники оставшегося без жилья 70-летнего дедушки всю неделю пристраивали животных в добрые руки. Среди подопечных оказалась очень упитанная кошка Сима - ее вес был около 10 килограммов.

— Мы с мужем поневоле стали волонтерами и приютом, — рассказывает КП-Новосибирск родственница хозяина животных Анна Захарова. — Достали всех этих несчастных из-под обломков и стали искать им новых хозяев. Дедушку пришлось поселить в коммунальную квартиру, а там с кошками нельзя, соседи возмущаются.

Женщина разместила фотографии кошек в социальных сетях. Особенно она волновалась за судьбу толстушки Симы, которая из-за зверского аппетита явно страдала от лишнего веса, да еще и выглядела очень неухоженной. Вместо пушистой шубки у Симы были сплошные колтуны.

Коша весит около 10 килограммов. Фото: Анна Захарова.

— Неожиданно откликнулась грумер Александра Плотникова, — говорит Анна Захарова. — Она предложила бесплатно постричь Симу и сделать из нее красотку.

После посещения салона кошка-пончик преобразилась настолько, что, едва выйдя за двери, нашла себе новую семью.

— Ее забрала девушка из Новосибирска, — рассказала Анна Захарова. — Симу посадили на диету и даже выделили отдельную комнату в квартире. Я уверена, что теперь у нее все будет хорошо.

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