В Новосибирске рыжеволосый школьник пропал после ссоры с мамой

Парнишка исчерз за три дня до дня рождения. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские просят помочь в поисках пропавшего в Новосибирске школьника - 16-летнего Егора Кукарцева. За три дня до своего дня рождения - 10 ноября 2020 года - парнишка пропал, и с тех пор о нем нет вестей.

- Подросток ушел из квартиры после ссоры с мамой (живет семья в доме №127 по улице Кропоткина), - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Примета пропавшего Егора такие: рост около 175 сантиметров, зеленые зеленые, рыжие кудрявые волосы. Был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные трико, темную шапку и кроссовки.

Не исключено, что подросток мог уехать в другой регион. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию по тел. (383) 232-10-02, 232-10-74, 232-10-13, 232-10-26.

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