Погода в Новосибирске на 28 ноября 2020 года: что обещают синоптики

Погода будет морозной, но без снегопадов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 28 ноября 2020 года будет морозной: по крайней мере, так обещают новосибирские синоптики.

- Днем в Новосибирской области будет минус 8 - минус 13 градусов (непосредственно в Новосибирске минус 10 - минус 12 градусов), ночью похолодает до минус 20 - минус 25 градусов (в Новосибирске - до минус 15 - минус 17 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается ветер с порывами до 9 метров в секунду, снегопадов не будет.

Примерно такой же будет погода и в воскресенье: столбик термометра в Новосибирске покажет днем минус 10 - минус 12 градусов. А в понедельник совсем немного потеплеет: метеорологи прогнозируют минус 9 - минус 11 градусов.

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