Работа кинотеатров в Новосибирске с ноября 2020 года: какие ограничения ввели, что можно

Всего с мая специалисты проверили соблюдение правил 28 гостиниц и 5 учреждений культуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работа кинотеатров в Новосибирске с ноября 2020 года — рассказываем, какие действуют правила. Кинотеатрам, а также театрам и гостиницам региона рекомендовали установить рециркуляторы для очистки и обеззараживания воздуха и обеспечить свободный доступ к дезинфицирующим средствам. Кроме того, зрители обязательно должны быть в масках, в залах их нужно рассаживать в шахматном порядке с соблюдением необходимой дистанции. Дистанцию обязательно нужно учитывать и при продаже билетов.

— В ходе проверок гостиниц во время первой волны заболеваний некоторым предпринимателям были сделаны замечания и проведена с ними разъяснительная работа. Сейчас мы, совместно со специалистами Роспотребнадзора и полицейскими, повторно проверяем и смотрим, как эти недочеты были устранены. В противном случае, может быть оформлено постановление о нарушениях, и пакет документов отправлен в суд. Нарушений по рассадке зрителей в учреждениях культуры не выявлено, — пояснила замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Всего с мая специалисты проверили соблюдение правил 28 гостиниц и 5 учреждений культуры. Самыми частыми выявленными нарушениями становятся несоблюдение масочного режима, отсутствие антисептика для клиентов, отсутствие термометра для измерения температуры и отсутствие средств для обработки дверных ручек и помещений.

Напомним, за несоблюдение эпидемиологических норм и правил, введенных в регионе во время режима повышенной готовности, нарушителей могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или приостановить их деятельность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru