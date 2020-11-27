Министр культуры Ольга Любимова побывала в новосибирской консерватории, где идет реконструкция

Министр культуры Ольга Любимова побывала с рабочим визитом в Новосибирске. Фото: предоставлено правительством Новоисбирской области.

Министр культуры Ольга Любимова побывала с рабочим визитом в Новосибирске и вместе с губернатором Андреем Травником посетила новоисбирскую консерваторию, где сейчас идет реконструкция.

— В следующем году мы празднуем юбилей консерватории. Поэтому делаем все возможное, чтобы учреждение подошло к нему обновленным. Сейчас проводится капитальный ремонт здания Большого зала и, что немаловажно для будущих студентов из области и других регионов, в следующем году предусмотрены средства на капитальный ремонт общежития, — заявила Ольга Любимова.

За такую поддержку регион благодарен:

— На фоне серьезных работ, которые в течение предыдущего десятилетия были проведены в Новосибирской специальной музыкальной школе, в Новосибирском государственном хореографическом училище, в театре оперы и балета, консерватория — мягко говоря — немного отстает. Её развитие — это наша общая задача: и учредителя – Министерства культуры РФ, и региональных властей», — сказал Андрей Травников.

Ольга Любимова также отметила успехи Новосибирской области при реализации национального проекта «Культура». К примеру, в прошлом году построили Дом культуры в селе Шадрино Искитимского района. Кроме того, до 2024 года появятся еще девять обновленных культурно-досуговых учреждений. А еще благодаря нацпроекту отремонтировали кровлю в театре «Глобус».

И это не все: регион получил шесть передвижных многофункциональных культурных центров, а в ближайшие два года поступят еще 14 автоклубов.

— С этого года коллеги подключились к такому мероприятию, как оснащение инструментами и оборудованием детских школ искусств. Это также важно в нашей совместной работе по воспитанию талантливых ребят и будущих мастеров», — подчеркнула глава Министерства культуры РФ.

— Для нашего региона нацпроект — не только долгожданное обновление материальной базы, закупка инструментов, но и появление новых форматов. В Новосибирской области мы, например, убедились, в высокой востребованности таких форматов как мобильные автоклубы, модельные библиотеки. Форматы выстрелили, самое главное, что они дают новые возможности и для работников сферы культуры, так и для жителей нашей области», — отметил Андрей Травников.