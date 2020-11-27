Погода на Рождество 2021 в Новосибирске: что обещают синоптики

Рассказываем, какая погода на Рождество 2021 в Новосибирске.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Рассказываем, какая погода на Рождество 2021 в Новосибирске, будет ожидать горожан. Синоптики прогнозируют, что в целом, январь в Сибири будет холодным.
— В целом, согласно сезонному прогнозу, январь в Новосибирской области будет температурным фоном ниже нормы примерно на 1-2 градуса. Осадки также будут примерно равны значениям нормы или будут немного меньше их, — пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Согласно прогнозам погоды сервиса Mail.ru, на Рождество в Новосибирской области температура воздуха будет составлять примерно -14 -21 градус. При этом, на конец декабря, согласно прогнозам сервиса Яндекс.Погода, в нашем регионе ожидается облачность и небольшой снегопад. Температура воздуха будет составлять примерно -15 -17 градусов.
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