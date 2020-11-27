Поиски школьницы из Тывы, сбежавшей от матери, неожиданно завершились под Новосибирском

Школьница из Кызыла сбежала из дома, чтобы вместе с подругой снимать квартиру под Новосибирском. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Школьница из Кызыла сбежала из дома, чтобы вместе с подругой снимать квартиру под Новосибирском. Девочку искала полиция.

— В дежурную часть полиции Кызыла с заявлением об исчезновении 13-летней дочери обратилась 50-летней жительница столицы. По ее словам, девочка отправилась в гости к подруге с ночевкой, но на следующий день не вернулась домой, — рассказали в ГУ МВД по республике Тыва. — Девочку сразу же начала искать полиция. Правоохранителям удалось выяснить, что школьница вместе со своей 17-летней подругой уехала в Бердск. Там подростки поселились в съемной квартире.

Сейчас девочка уже вернулась домой. Полицейские установили, что никаких противоправных действий в отношении ее не совершалось. Маму школьницы привлекли к административной ответственности по статье 5. 35 КоАП РФ — «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей». А саму беглянку теперь поставят на учет в ПДН.

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