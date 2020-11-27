На Октябрьском мосту остановились все троллейбусы: рассказываем, что произошло

Новосибирцы жалуются на пробку, возникшую на Октябрьском мосту из-за скопления троллейбусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы сообщают о троллейбусах, вставших на мосту. Электротранспорт прекратил свое движение в обе стороны. Из-за этого на дороге может собраться пробка.

— Конечно, тут не совсем все плохо, но пробка уже собирается. К тому же, скоро час пик. Ведь в обе стороны теперь буквально стоят полосы общественного транспорта. Судя по всему, какие проблемы с электричеством, раз так встали сразу все троллейбусы. Помню, некоторое время назад уже была похожая ситуация в районе Горского жилмассива, — рассказал читатель КП-Новосибирск Дмитрий.

Электротранспорт прекратил свое движение в обе стороны. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в городскую Госавтоинспекцию, чтобы выяснить, что произошло:

— Произошла авария с электричеством, сейчас ее устраняют специалисты. На мосту дежурит экипаж ГИБДД, который контролирует движение транспорта и следит за возможными ДТП с материальным ущербом, чтобы они также не затрудняли движение на данном участке дороги, — пояснили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирску.

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