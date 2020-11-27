В зоне риска продукты и пиво

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

В 15.55 тревожной кнопкой группу быстрого реагирования вызвали в гастроном, расположенный на улице Римского-Корсакова. Молодой человек похитил две полуторалитровые бутылки пива, но был пойман. В присутствии бойцов ГБР мужчина вернул похищенное и по решению администрации магазина был отпущен.

Полуторалитровую бутылку пива другой молодой человек хотел украсть в 21.15 в супермаркете на площади К. Маркса. Бойцы ГБР ГВАРДИИ, прибывшие по тревоге, изъяли у него украденную бутылку, но задерживать также не стали.

А вот другого воришку, в этот же день в 18.06 укравшего продукты питания на сумму 400 рублей еще в одном магазине Новосибирска, отпускать не стали. Бойцы ГБР передали его сотрудникам полиции.