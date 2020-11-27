В Новосибирске пройдет «Неделя бизнеса»

Предприниматели из различных секторов экономики поделятся своим опытом, кейсами о трансформации своего бизнеса в период пандемии.

Представители бизнес-сообщества и органов власти обсудят актуальные темы поддержки бизнеса и инструменты эффективного взаимодействия с органами власти, разработают план мероприятий по развитию туристической отрасли и усилению бренда Новосибирска.

В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий «Неделя бизнеса Новосибирска - 2020» пройдет в офлайн-формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, в том числе с ограниченным количеством спикеров и экспертов.

Круглые столы и панельные дискуссии «Недели бизнеса Новосибирска - 2020»:

• 30 ноября - «Жизнь во время пандемии;

• 1 декабря - «Гостеприимный Новосибирск - 2023»;

• 2 декабря - круглый стол «БИЗНЕС и ВЛАСТЬ: время для эффективного взаимодействия»;

• 3 декабря - «DIGITAL в бизнесе».

По итогам работы площадок «Недели бизнеса Новосибирска - 2020» планируется разработать «дорожную карту» по реализации выработанных предложений и решений.

Организаторы - управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска совместно с общественными предпринимательскими организациями, государственными и муниципальными органами власти, организациями, образующими инфраструктуру поддержки и развития малого бизнеса города Новосибирска.