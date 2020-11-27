Назван лучший ректор технического университета России

Анатолий Батаев. Фото: Михаил ДОКУКИН

Лауреата общенациональной премии «Ректор года - 2020» выбрали в рамках Профессорского форума из представителей региональных вузов. Премии победителям вручил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В номинации «Ректор технического университета» победу одержал ректор Новосибирского государственного технического университета - НЭТИ Анатолий Батаев.

Экспертное жюри оценивало вклад ректора в развитие вуза, его репутацию, персональные достижения, также была дана оценка взаимодействия с государством, бизнесом, научным и экспертным сообществом. В числе других критериев - международное сотрудничество, цифровизация и инновации в университете, медиаактивность.

- Мы оценивали вклад ректора комплексно по набору показателей и оценивали не конкретные вузы, а именно личность их лидеров. Уверен, что оценка профессорского сообщества зачастую не менее важна, чем оценка ведомств. Среди технических вузов России нельзя не выделить Новосибирский государственный технический университет, которым руководит Анатолий Батаев. Без вклада сибирской науки и высшей школы не было бы многих отечественных научно-технических достижений и разработок мирового класса. Ректор и его команда вносят свой значимый вклад в этот процесс, - отметил один из организаторов Профессорского форума председатель Российского профессорского собрания Владислав Гриб.

Вручение премии состоялось в рамках Профессорского форума, который завершился в Москве 19 ноября. Цель мероприятия - определение роли научной и образовательной элиты России в эффективной реализации национальных проектов.