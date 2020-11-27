В Новосибирске от коронавируса умерли семь человек за сутки: что о них известно

От коронавируса за сутки в Новосибирске умели семь человек. Фото: КП

В пятницу, 27 ноября, стало известно о том, что еще 7 пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 49 лет, 62 года, 64 года, 70 лет, 74 года, 84 года, и женщина в возрасте 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 724 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимацию госпитализированы 208 человек, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 55 пациентов.

За сутки коронавирусом заболел еще 181 человек, выздоровели 188 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 22153 человек, в том числе у 1397 детей, выздоровели 17 998 человек.

Напомним, в регионе до конца года действует режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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