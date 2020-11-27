«Хотел девушке подарить»: новосибирец угнал грузовик с цветами и покалечил мужчину

Новосибирца отправили в колонию строго режима. Фото: КП

Железнодорожный районный суд приговорил 40-летнего новосибирца к реальному сроку за то, что он угнал грузовик с цветами для девушки. Он так торопился на свидание, что покалечил мужчину.

— Установлено, что 5 августа 2019 года мужчина после того, как выпил, решил подарить своей знакомой цветы. Для этого он угнал автопогрузчика, припаркованного на улице Движенцев, 9 возле офисного здания. Двигаясь на автопогрузчике, в котором были цветы, по перрону железнодорожного вокзала, мужчина врезался в почтовую телегу, которая, прижала проводника-электромонтера к створке двери вагона. Мужчина серьезно пострадал. Автопогрузчик вместе с новосибирцем упала на рельсы, — рассказали в областной прокуратуре.

В итоге мужчину приговорили к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима.

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