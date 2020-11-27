Кошелек и жизнь: как найти баланс между расходами и желанием жить комфортно

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Порой кредит может оказать отличную финансовую поддержку. Однако прежде чем взять на себя долговые обязательства, стоит все хорошенько взвесить. Вот несколько правил, которые помогут принять верное решение и не остаться с пустым карманом.

Трезвый подход

Остерегайтесь импульсивных покупок. Ведь эмоции от приобретения могут быстро пройти, а кредит останется.

Холодный расчет

Далее стоит определить степень нагрузки на ваш кошелек. Предполагаемый платеж по кредиту не должен превышать 50% от регулярного ежемесячного дохода.

Принцип разнообразия

Рынок богат интересными и выгодными предложениями. Однако распыляться на все банки города тоже не стоит. Оптимально отправить заявки в 3-4 банка, предварительно изучив условия кредитования в них.

Отсутствие подводных камней

Вы должны точно знать размер полной переплаты и все условия по кредиту. Поэтому при оформлении задавайте больше вопросов: о ставке, комиссии, возможности досрочного гашения, способах оплаты, страховке и т.д.

Следуя этим советам, вы сможете выбрать выгодное предложение и спокойно погасить кредит, не снижая качество жизни.

А Банк Акцепт как раз снизил ставки на кредиты наличными!

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Акционерное общество «Банк Акцепт» - региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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