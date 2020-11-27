«Грелся под машиной»: в Новосибирске из дома сбежал кот с изумрудным ожерельем на шее

На улице гулял кот с изумрудом на шее. Фото: «Варежка»

На улице в Новосибирске нашли необычного котика. На животном красовалось дорогое украшение — на шее у него вместо обычного ошейника была цепь с большим изумрудом. Бижутерия это или настоящая драгоценность, пока неизвестно. Об этом рассказали в благотворительном фонде помощи животных «Варежка».

— Не ожидали встретить такого богатого бродягу. Котик грелся под машиной, вышел на звук голоса и практически залез на руки, возмущенно о чем-то рассказывая. Как ни странно, парня никто не ищет, несмотря на богатый ошейник, — рассказали в приюте.

Хозяин котика с дорогим украшением на шее, пока не нашелся. Фото: «Варежка»

Сейчас кот находится на передержке. Его назвали Кевином, в честь главного героя фильма «Один дома». Такую кличку котику дали за его активное поведение.

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